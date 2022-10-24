Дарья Непряева рассказала о проблемах со здоровьем в период летней подготовки

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала «СЭ», что в период летней подготовки испытывала трудности из-за здоровья.

Также в разговоре она вспомнила, как прошлым летом ей рассекли нос штырем лыжной палки.

— Случались и небольшие сбои, и довольно серьезные. Но сейчас, ближе к зиме, все налаживается. Надеюсь, что все будет хорошо.

— Что за сбои? По здоровью?

— Да, по здоровью. Перенесла ковид, и была еще одна серьезная проблема. Ковид пришелся на летний чемпионат России. Мы подозреваем, что все пошло со сбора в Терсколе. Потому что там много кто переболел. Когда мы приехали из Терскола домой, на следующий день заболела моя сестра. А через пару дней уже заразилась от нее я.

— У вас впервые был коронавирус?

— Нет. Я им болела уже три раза. Слава богу, все три раза протекали в легкой форме.

— Какие еще проблемы возникли? У вас есть фотография годичной давности, где вы на лыжероллерах с разбитым носом. Подобного этим летом не случалось?

— В том году мне, можно сказать, повезло. Мы ехали со спуска втроем, я была последней. Так получилось, что та девочка, которая ехала передо мной, очень рано встала, а я еще сидела. В итоге штырем палки она попала мне в ноздрю. Как потом говорили врачи, еще буквально миллиметр, и штырь попал бы внутрь. Бежать было неудобно. У меня кровь и из ноздри текла, и внутрь попадала по горлу.

А этим летом было стандартное для Терскола отравление. Нет ни одного человека, кто бы там чего-нибудь не подхватил. Плюс ковид и серьезная проблема с зубами. Но сейчас все идет на поправку, — сказала Непряева.

20-летняя Дарья Непряева в феврале победила на чемпионате мира среди молодежи и юниоров.