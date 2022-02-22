Ившин выиграл масс-старт на 30 км на чемпионате мира среди юниоров, россияне заняли первые четыре места

Россиянин Ившин выиграл масс-старт на 30 км на чемпионате мира среди юниоров

22 февраля на чемпионате мира среди юниоров и молодежи по лыжным гонкам прошел мужской масс-старт на 30 километров свободным стилем. Первые четыре места заняли россияне.

Победу одержал Александр Ившин. Вторым финишировал Савелий Коростелев. Третьим стал Никита Денисов. Четвертое место занял Никита Родионов.

Лыжи

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Лигна, Норвегия

Юноши (U20)

30 км, свободный стиль

1. Александр Ившин (Россия) — 1:12.47,9

2. Савелий Коростелев (Россия) — 8,1

3. Никита Денисов (Россия) — 12,0

4. Никита Родионов (Россия) — 59,2