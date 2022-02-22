Александр Большунов рассказал о поддержке его жены Анны

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как ему помогла супруга Анна в сложные периоды жизни.

«Со мной в трудные времена всегда была моя жена Анна, и она мне помогает. Вместе проще пережить неудачи, когда падаешь и находишься в самом низу. В такой момент только близкие могут тебя поддержать. Это дорогого стоит. В эти моменты реально кажется, что уже все, ты внизу. Но, видимо, это все дается для того, чтобы успех пришел чуть позже, в нужный момент.

В конце прошлого сезона поставил перед собой цель взять два золота. Но, если честно, когда писал эту цель в дневнике, понимал, что для этого нужно приложить огромные усилия. Две золотые медали — это реально очень круто. Понимал, что это будет космос, но сейчас три», — рассказал спортсмен в подкасте «Голос биатлона».

На Играх в Пекине Большунов завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.