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Сегодня, 14:33

Александр Большунов рассказал о поддержке его жены Анны

Большунов рассказал о том, как его поддерживает супруга Анна
Виктория Кравченко

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как ему помогла супруга Анна в сложные периоды жизни.

«Со мной в трудные времена всегда была моя жена Анна, и она мне помогает. Вместе проще пережить неудачи, когда падаешь и находишься в самом низу. В такой момент только близкие могут тебя поддержать. Это дорогого стоит. В эти моменты реально кажется, что уже все, ты внизу. Но, видимо, это все дается для того, чтобы успех пришел чуть позже, в нужный момент.

В конце прошлого сезона поставил перед собой цель взять два золота. Но, если честно, когда писал эту цель в дневнике, понимал, что для этого нужно приложить огромные усилия. Две золотые медали — это реально очень круто. Понимал, что это будет космос, но сейчас три», — рассказал спортсмен в подкасте «Голос биатлона».

На Играх в Пекине Большунов завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Александр Большунов
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