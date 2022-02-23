«Ставьте все до последней копейки!» Степанова заявила, что сделает все ради победы в эстафете на молодежном ЧМ

Степанова заявила о намерении выиграть эстафету на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам

Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что намерена выиграть эстафету на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам.

«Я не гадалка, но сделаю все, чтобы снова выиграть эстафету. Можете ставить на это все деньги до последней копейки. Вообще, мне хотелось бы выиграть как можно больше гонок на чемпионате мира, но мне 21 год, нужно быть реалисткой», — приводит SVT слова Степановой.

На минувшей Олимпиаде в Пекине Степанова выиграла золото в женской эстафете.

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи по лыжным гонкам проходит в Линге (Норвегия) с 22 по 27 февраля.