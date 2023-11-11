Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:45

Олимпийский чемпион Легков рассказал, как ему показали средний палец в Эстонии

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Легков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» поделился историей о конфликте с эстонскими болельщиками.

— У меня была история в Эстонии, когда мне сломал штырек эстонец перед финишем. Я без него бежал довольно долго, потом кинули палку. Почти его догнал, но не сделал разножку на финише, чтобы не поцарапаться. Проиграл какие-то сантиметры. Смотрю на трибуны — один из болельщиков показывает средний палец. А я не сдержался в пылу борьбы, эмоций — и ответил ему целой рукой. Просто увидел это не только он, но и вся трибуна.

И вечером газеты писали, как я якобы послал всю Эстонию. Тогда Кристина Шмигун меня утешала: «Саша, не переживай, у тебя все только начинается. Говорят плохо или хорошо — лишь бы говорили», — рассказал Легков «СЭ».

Александр Легков. «В Эстонии на средний палец ответил целой рукой — потом писали: послал всю страну». Истории от Легкова

Александр Легков
1
1
Читайте также
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
Канадцы Лажуа и Лага лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Китае
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легков: «Вероника Степанова берет и делает. Как только она выигрывает — все затыкаются»

Легков: «Дуэль взглядов Большунова и Устюгова? Это будет интересно»
Новости
RSS RSS
Все новости