Олимпийский чемпион Легков рассказал, как ему показали средний палец в Эстонии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» поделился историей о конфликте с эстонскими болельщиками.

— У меня была история в Эстонии, когда мне сломал штырек эстонец перед финишем. Я без него бежал довольно долго, потом кинули палку. Почти его догнал, но не сделал разножку на финише, чтобы не поцарапаться. Проиграл какие-то сантиметры. Смотрю на трибуны — один из болельщиков показывает средний палец. А я не сдержался в пылу борьбы, эмоций — и ответил ему целой рукой. Просто увидел это не только он, но и вся трибуна.

И вечером газеты писали, как я якобы послал всю Эстонию. Тогда Кристина Шмигун меня утешала: «Саша, не переживай, у тебя все только начинается. Говорят плохо или хорошо — лишь бы говорили», — рассказал Легков «СЭ».