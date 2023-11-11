«В Эстонии на средний палец ответил целой рукой — потом писали: послал всю страну». Истории от Легкова

Олимпийский чемпион Сочи — о новом сезоне, норвежцах и популяризации лыж.

Если биатлон в России долгие годы ассоциируется с Дмитрием Губерниевым, то в лыжных гонках популяризатором после завершения карьеры стал чемпион Сочи-2014 Александр Легков. Он активно рассказывает о спорте в соцсетях, комментирует гонки, ездит по регионам — и есть ощущение, что лыжи, после того как захлопнулась дверь на международные соревнования, потеряли меньше всего из зимних видов спорта. Накануненового сезона «СЭ» расспросил Легкова, чего он ожидает от россиян, как относится к последним событиям вокруг норвежских лыжников, и послушал увлекательные байки из личного опыта.

Большунову не должно стать скучно

— Александр, до нового сезона остается немного. Если можно так формулировать — в чем вообще миссия этого сезона в России? Понятно же, что нас не вернут. Чего вы от него ждете?

— Ждут его скорее спортсмены, хотя, конечно, я буду его проводить как эксперт, «комментатор», так понимаю, что российские соревнования по телевидению будут показывать, Кубок мира, по предварительной информации, тоже. Но я на связи с ребятами, летняя подготовка прошла у всех достаточно хорошо. Да, были разные истории с простудами, другими моментами, но я все же считаю себя другом спортсменов, так что воздержусь от разговоров про это.

Сейчас появляется много нововведений, правительство рассматривает проведение различных соревнований, поднимает их статус и уровень. Для спортсменов данная ситуация — плюс. Я жду от молодежи результатов — она второй год будет бегать с лидерами. Не думаю, что за год что-то сильно поменялось — если наши сейчас поедут за рубеж, они не будут выглядеть слабее. Абсолютно уверен, что все на самом топовом уровне, как и было в международные сезоны. А так главное — чтобы лидеры проявляли себя, была красивая борьба и зрителям было интересно смотреть.

— А Большунову не станет скучно?

— Ему виднее. Вообще все делается для того, чтобы не было скучно. Новые турниры развиваются, есть стимулы, связанные с призовыми. Это его профессия, работа, он живет в этом виде спорта, должна быть по идее любовь к лыжам. Поэтому не должно быть скучно. Конечно, хотелось бы международных конкурентов, лучших, лидеров. Но как есть. Надеемся, скучно им не будет. Молодежи точно не будет скучно.

Александр Большунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Вы видите кого-то на юношеском уровне, кто выстрелит? А то у нас говорили в основном о Коростелеве.

— Савелий просто на виду. И это здорово, когда человек на виду и мы про него сразу вспоминаем. Но думаю, что Бакуров тоже может в этом году себя проявить — ему мешали травмы, все время что-то мешало по ходу летнего сезона. Важно, будетмолодежь сразу добиваться высокого результата на старте или сумеет распределиться по всему сезону. Но помимо этих двух молодых ребят у нас есть другие, о которых я буду рассказывать по ходу сезона. Ну и у нас есть лидеры, как Устюгов, Ступак, другие, на которых точно уже хочется посмотреть, как они справляются с мотивацией и что они покажут в сезоне. Им непросто. У людей есть медали олимпийские, заслуги. Меньше переживаний за Большунова, он всегда находит себе мотивацию. Но есть ребята, которые по-разному высказывались в течение сезона — интересно, смогут ли они справиться с психологическим фактором.

— В Ханты-Мансийске только что прошли первые гонки сезона. Следили, кого отметите?

— Смотрел по интернету, огромное спасибо Евгению Дементьеву за трансляцию, Дмитрий Ярошенко комментировал, Сергей Крянин, Егор Сорин подходили. Люди болеют своим делом и стараются. Я для себя подмечал помарки по комментарию, учусь, но в целом все было идеально, Евгений достойно организовал. Тяжелая погода, но спринты прошли здорово, как контрольная тренировка. Отмечу финал у мужиков. По всем забегам Савелий был очень силен. Казалось, даже выиграет, но Саша Терентьев на последнем подъеме снял все вопросы — я был в шоке, как он это сделал. Он это умеет, но все равно невероятно. Смотрел с мурашками по коже, огромный молодец.

Субботняя гонка — Червоткин, Мельниченко, Соловьев в тройке... Соловьев выстреливает, Егор говорит, надо смотреть по сезону, что покажет. Артем Мальцев хорош в спринте был до полуфинала, но в субботу проиграл многовато. Ну и Серохвостов для биатлониста был хорош. Денис Спицов хорошо поработал за Червоткиным, подержался. Но так понял, лыжи особо не готовили и не у всех с парой угадали.

— На фторе бегают, не знаете?

— Думаю, без — контрольная тренировка, зачем тратить дорогой порошок?

Вероника Степанова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда Степанова выигрывает — все затыкаются

— Вы один из популяризаторов, шоуменов в мире лыж. Должно быть в них больше шоу? И если да, то где здесь грань? Вероника Степанова предложила делать дуэль взглядов перед гонками — это еще шоу или уже цирк?

— Вопрос о времени, в которое мы живем. У нас таких мыслей не было, я не могу вот себя назвать шоуменом. Да, я чем-то выделялся, где-то мог сказать веско. Больше мое шоу проявлялось в том, что я в ненужный момент упаду или лыжу сломаю. За счет этого мою фамилию знали. И некоторые люди включали телевизор и говорили — о, Легков бежит, что сегодня устроит?

Что касается Вероники — она двигается по жизни именно так, у нее такая позиция. Есть спортсмены, которые закрываются и считают, что важен результат и только после финиша можно разговаривать. Но если ей это не мешает, то ради бога. Пожалуйста, в Ханты-Мансийске Вероника много выиграла сегодня, она довольна, настроение хорошее, Егор говорит. К разговору о том, мешает ли ей медийная активность. Она берет и делает. Да, сейчас начнется — одну гонку пробежала, теперь можно не бежать несколько... Она то, что выбирает, делает хорошо. И не должно волновать людей, какие старты она выбирает. В любом случае ее знают, про нее говорят. И она продолжает активно вести свои соцсети.

— Так и должно быть?

— У меня была история в Эстонии, когда мне сломал штырек эстонец перед финишем. Я без него бежал довольно долго, потом кинули палку. Почти его догнал, но не сделал разножку на финише, чтобы не поцарапаться. Проиграл какие-то сантиметры. Смотрю на трибуны — один из болельщиков показывает средний палец. А я не сдержался в пылу борьбы, эмоций — и ответил ему целой рукой. Просто увидел это не только он, но и вся трибуна.

И вечером газеты писали, как я якобы послал всю Эстонию. Тогда Кристина Шмигун меня утешала: «Саша, не переживай, у тебя все только начинается. Говорят плохо или хорошо — лишь бы говорили». Всегда будут недовольные, нужно, конечно, прислушиваться к разным мнениям. К президенту Федерации лыжных гонок России — тоже, конечно. Но современный мир диктует свои условия. Ника считает, что ее подход правильный, в тренде, значит, так и должно быть. Однозначно не скажешь, я стараюсь дипломатично к этой теме относиться. Я надеюсь, они найдут компромисс. Мне всегда приятно прочитать, что там нового у молодежи в голове (смеется). Она смотрит на того же Петтера Нортуга, который сейчас заявляет, что сделает некий массовый урок и побьет рекорд Гиннесса. Можно о чем-то подобном и у нас задуматься. Если кинем клич — легко, как на «Лыжне России», 12 тысяч человек соберем. Все, что делается на благо популяризации спорта — я всегда за.

Главное, чтобы у Вероники результат был, а результат у нее пока есть. Не во всех гонках, но, даже точечно выступая по сезону, она всем интересна. Проиграла — все начинают писать гадости. Выигрывает — затыкаются.

— Но в дуэль взглядов Большунова и Устюгова как-то не верится.

— Но, если до этого дойдет, будет же интересно? Хотя они уже в Красногорске посмотрели друг на друга. Тут есть противостояние, и, если к ней добавят дуэль взглядов, почему нет? Посмотрим, куда приведет нас лыжный спорт. Помимо гонок есть другие моменты, которые стоит раскручивать. Главное, чтобы это пошло и начало нравиться самим спортсменам и зрителям, не вызывало неприятия. Я бегал в другое время. И сейчас у меня другой взгляд — я каждый день с жителями встречаюсь, делами занимаюсь.

Противоастматические препараты? Если кто-то виновен, его забанят

— За рубежом много чего происходит. Например, первую норвежку поймали на использовании фтора, правда горнолыжницу. Вам как этот запрет? Вы экологичны по жизни или как?

— Я вообще хорошо отношусь к природе. Но касательно фтора... Не очень понятно, как это ограничение можно реализовать. Читал справедливое высказывание, что фтор можно и подкинуть на снег. Я бегал на фторе, меня это устраивало. Сейчас, если не будет фтора и мы все в равных условиях, за честную игру, тогда нужно и лыжи всем одинаковые давать, а это невозможно сделать. Даже с роллерами момент везения остается. Много непонятных моментов — как его будут проверять? Получается, каждая страна будет готовиться по-разному. Посмотрим, к чему это все приведет. А так я только за хорошее для природы. Лишь бы все росло и было больше кислорода.

Шарлотт Калла. Фото Global Look Press

— Шарлотт Калла опубликовала книгу с сильными признаниями — мол, и она употребляла противоастматические препараты, держа это в секрете от напарниц по команде. Получается, скандинавы самые честные? Они не скрывают хотя бы.

— В книгах вообще мы много нового узнаем — Бьорген тоже достаточно интересного рассказала. Но по сути только разговоры, все поговорили и забыли. А они свои биографии продают. Я вообще спокойно отношусь к таким историям. Ну сказала и сказала. Дмитрий Губерниев недавно высказался: ему Юстина Ковальчик рассказывала, как они все пшикаютв себя, когда переодеваются. Мол, она это видела, хотя у нас не хоккей, у каждой команды своя вакс-кабина, раздевалка. Разве что перед стартом они это делали.

— Просто не вызывает ли это обиду у тех, кто с ней соревновался?

— Мы же не знаем, какие препараты принимала Калла. Есть тот же пульмикорт, который детям выписывают от кашля. Очень много нюансов, не готов обсуждать.

— У вас тут какая-то очень взвешенная позиция. Чиновники предпочитают говорить про допинг и терапевтические исключения — мол, норвежцы-астматики и так далее.

— А какая разница? Мы бегали, спортсменов было очень большое количество. Каждый бегал по-своему, ты за всеми не уследишь. Если кто-то виновен, его просто забанят со временем. Это все конкретно проверяется. Я никогда не смотрел, кто что делает, а смотрел на себя и сам старался их обыграть. Я показываю все на лыжне, а кто там что делает вне ее — не моя история. И желания ей заниматься никакого.

Я помню, как на «Тур де ски» в гонке из точки в точку нас догнал какой-то австриец из четвертого десятка. Гонка с гандикапами, то есть впереди собрались мы вчетвером, лидеры общего зачета тура, вместе едем — и тут видим, как на перевале нас догоняет какой-то человек, по-моему, с 33-м номером. Мы не разговаривали, но переглянулись так: «Как это вообще возможно, откуда он выпрыгнул, блин? Там же пропасть!» Но закончилось все для него печально.

— Он срезал?

— Его просто поймали потом на допинге.

— Хороший допинг был.

— Но никто из нас не думал об этом и не обвинял его, мол, он что-то съел. Просто — молодец, сильный парень. Хоть и выглядело странно.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

В истории вокруг Клебо больше кипеша, чем реальных действий

— Наверное, главная новость для международных лыж — что Клебо будет на Кубке мира, они снова договорились с федерацией. Может, Йоханнесу действительно уже идти в клубные лыжи? Он же почти все выиграл на уровне сборных.

— У норвежцев каждый раз такая история — когда лидер подходит к сезону, обязательно проблемы с федерацией. С Нортугом раньше, сейчас с Клебо. Вот вам и популяризация лыжного спорта. В итоге оба бегали дальше на Кубке мира. Кипеша было больше, чем реальных действий. Посмотрим еще на старте сезона, правда ли они договорились. Думаю, он точно не пропадет. Теряли бы только лыжные гонки и их сборная. Хотя и так сейчас на Кубке мира большинство призовых мест забирают норвежцы. Не было бы его — другие бы заезжали в призы. Просто он явный лидер-фаворит и именно вот так позицию свою высказывает. Я почему-то не сомневаюсь в том, что он будет выступать на Кубке мира. А если вдруг нет, то побегает на марафонах, для него не проблема. Заодно там тоже поднимет уровень стартов. Его имя помогает и другим развиваться.

— Один вопрос про возвращение наших все-таки. Нет ощущения, что FIS не очень стремится нас возвращать, потому что мы сами не очень и хотим?

— А кто сказал, что не хочет туда?

— Ну, Елена Вяльбе выдвигает свои условия, говорит, что в нейтральном статусе россияне не поедут, только с флагом. Это более жесткая позиция, чем у большинства других федераций.

— Правильно, она защищает своих спортсменов, я ее поддерживаю. Не раз говорил, что история с нейтральным статусом после Сочи и сейчас — абсолютно разные, поэтому она так и высказывается. Мы же все видим, что происходит с другими странами — сейчас не только с нашим участием военные действия происходят, но почему-то в других случаях никто не говорит об отстранениях.

Все наглядно, как бы там ни высказывались, не крутили и виляли хвостом. И здравые люди понимают, что отношение к России предвзятое. FIS следует указаниям — уж не знаю, МОК, еще кого-то, американцев со спонсорами, норвежцев, скандинавов. Это очевидно. Поэтому правильно она делает, заявляет свою позицию — почему мы должны клянчить? Все равно это ничего не изменит. Мы готовы приезжать, выступать, ни от чего не отказываемся. Не хотите — будем свои соревнования развивать, у нас сильных спортсменов тоже много. Но спортсменам придется потерпеть, да. Сейчас жизнь такая, что ко всему привыкаешь. Новое быстро становится нормой. Будем пока соревноваться здесь. Не думаю, что когда они нас вернут с флагом и гимном, то кто-то из наших откажется ехать.