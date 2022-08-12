Непряева: «Норвежцам будет скучно без россиян? Посмотрим, ближе к зиме будет видно»

Непряева ответила на вопрос, будет ли скучно норвежским лыжникам без россиян на международных стартах

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева ответила на вопрос о том, будет ли скучно норвежским лыжникам без россиян на международных стартах.

«Ничего не хочу записывать норвежцам. Надеюсь, когда мы вернемся, норвежцы не просто вспомнят про нас. Норвежцам будет скучно без россиян? Посмотрим. Ближе к зиме будет видно», — сказала Непряева.

В июле Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до окончания летнего сезона 2022 года. Отмечается, что совет FIS вернется к вопросу участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях осенью.

Непряева в прошлом сезоне выиграла многодневку «Тур де Ски», завоевала большой Хрустальный глобус по итогам Кубка мира, стала олимпийской чемпионкой Игр в Пекине в эстафете, а также серебряным призером в скиатлоне и обладательницей бронзы в командном спринте.