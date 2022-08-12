Непряева: «Тяжело выступать, когда нет конкуренции. Надеюсь, мы сможем поддержать свой уровень»

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева заявила, что в нынешней ситуации спортсмену очень тяжело не потерять мотивацию.

«Падение популярности? Сейчас главное тренироваться и не терять мотивацию. Это самое тяжелое, я бы так сказала. Надеюсь, результат не упадет. Тяжело выступать, когда нет конкуренции. Надеюсь, что в этом году мы сможем поддержать свой уровень, который нужен для международных стартов.

Возвращение России на международные соревнования? Планирую, что я побегаю еще на международных соревнований. Танцевать на подиумах ради популярности? Нет, это не моя фишка. Оставим это Юле Ступак. Моя фишка — я всегда сосредоточена и не распыляюсь на все вокруг», — сказал Непряева.

12 августа Непряева была награждена орденом Дружбы. Награду ей вручил помощник президента РФ Игорь Левитин на дополнительной церемонии награждения олимпийцев Игр-2022.