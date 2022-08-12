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Сегодня, 16:07

Бородавко — о тренировках в Предэльбрусье: «Будем кататься на обочине»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах Александра Большунова и его настроении перед началом сезона.

— Какие планы у Большунова и Непряевой?

— Завтра они вылетают на сборы в Предэльбрусье, где мы пробудем до конца августа.

— Вчера вы говорили, что главная проблема этих сборов — обеспечение безопасности. Как она будет обеспечиваться?

— Прежде всего зависит от аккуратности. Ну и во многом от водителей зависит.

— Т.е. они будут кататься на обочине?

— Да, на обочине. На крае дороги, — сказал Бородавко «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/trener-bolshunova-budem-trenirovatsya-na-obochine-dorogi-v-predelbruse
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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