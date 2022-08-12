Бородавко — о тренировках в Предэльбрусье: «Будем кататься на обочине»
Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах Александра Большунова и его настроении перед началом сезона.
— Какие планы у Большунова и Непряевой?
— Завтра они вылетают на сборы в Предэльбрусье, где мы пробудем до конца августа.
— Вчера вы говорили, что главная проблема этих сборов — обеспечение безопасности. Как она будет обеспечиваться?
— Прежде всего зависит от аккуратности. Ну и во многом от водителей зависит.
— Т.е. они будут кататься на обочине?
— Да, на обочине. На крае дороги, — сказал Бородавко «Спорт День за Днем».
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