Общий зачет «Тур де Ски»: Непряева лидирует с отрывом более чем в минуту перед последней гонкой
Наталья Непряева выиграла масс-старт классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» и увеличила свое преимущество в общем зачете.
Россиянка возглавляет зачет, ее отрыв от ближайшей преследовательницы, Эббы Андерссон из Швеции составляет 1 минуту и 12 секунд. Третье место занимает Кертту Нисканен из Финляндии, которая проигрывает Непряевой 1 минуту и 19 секунд.
Завтра, 4 января состоится масс-старт свободным стилем, который станет последней гонкой в рамках «Тур де Ски». Начало гонки — в 13.30 (мск).
«Тур де Ски»
Общий зачет
Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 1 минута 12 секунд
3. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1.19
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — +1.21
5. Хейди Венг (Норвегия) — +1.40
6. Джессика Дигинс (США) — +1.42
6. Татьяна Сорина (Россия) — +1.42
...
21. Лилия Васильева (Россия) — +5.21
36. Анастасия Рыгалина (Россия) — +6.43
37. Екатерина Смирнова (Россия) — +6.45
40. Христина Мацокина (Россия) — +7.41
44. Яна Кирпиченко (Россия) — +8.21
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