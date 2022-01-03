Общий зачет «Тур де Ски»: Непряева лидирует с отрывом более чем в минуту перед последней гонкой

Наталья Непряева выиграла масс-старт классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» и увеличила свое преимущество в общем зачете.

Россиянка возглавляет зачет, ее отрыв от ближайшей преследовательницы, Эббы Андерссон из Швеции составляет 1 минуту и 12 секунд. Третье место занимает Кертту Нисканен из Финляндии, которая проигрывает Непряевой 1 минуту и 19 секунд.

Завтра, 4 января состоится масс-старт свободным стилем, который станет последней гонкой в рамках «Тур де Ски». Начало гонки — в 13.30 (мск).

«Тур де Ски»

Общий зачет

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 1 минута 12 секунд

3. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1.19

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — +1.21

5. Хейди Венг (Норвегия) — +1.40

6. Джессика Дигинс (США) — +1.42

6. Татьяна Сорина (Россия) — +1.42

...

21. Лилия Васильева (Россия) — +5.21

36. Анастасия Рыгалина (Россия) — +6.43

37. Екатерина Смирнова (Россия) — +6.45

40. Христина Мацокина (Россия) — +7.41

44. Яна Кирпиченко (Россия) — +8.21