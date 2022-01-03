Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на 10 километров на лыжной многодневке «Тур де Ски».

«Конечно, всегда ожидаешь хорошего выступления от русских спортсменов. Хочется, чтобы наши попадали на пьедестал, выигрывали гонки. Победа Натали была замечательной, уверенной. Было очень приятно смотреть. Наталья сегодня не только в спринте хорошо прошла финишную прямую, но и в подъеме себя хорошо показала. Она здорово добавила в этом году! Если оценивать ее форму и конкуренток, то Наталья намного сильнее», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Завтра, 4 января состоится масс-старт свободным стилем, эта гонка станет последней в рамках «Тур де Ски». Перед заключительным днем соревнований Непряева лидирует в общем зачете многодневки, отрыв россиянки от ближайшей преследовательницы, шведки Эббы Андерсон составляет 1 минуту и 12 секунд.