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Победа Непряевой в масс-старте на «Тур де Ски» стала 100-й для российских лыжниц в Кубке мира

15:22
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Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в масс-старте классическим стилем на 10 км на лыжной многодневке «Тур де Ски».

Победа Непряевой стала 100-й для россиянок в личных гонках на Кубке мира.

Непряева лидирует в общем зачете «Тур де Ски». Завтра, 4 января состоится масс-старт свободным стилем, который станет последней гонкой в рамках многодневки. Начало — в 13.30 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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