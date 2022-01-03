Победа Непряевой в масс-старте на «Тур де Ски» стала 100-й для российских лыжниц в Кубке мира

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в масс-старте классическим стилем на 10 км на лыжной многодневке «Тур де Ски».

Победа Непряевой стала 100-й для россиянок в личных гонках на Кубке мира.

Непряева лидирует в общем зачете «Тур де Ски». Завтра, 4 января состоится масс-старт свободным стилем, который станет последней гонкой в рамках многодневки. Начало — в 13.30 (мск).