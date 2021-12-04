Норвежский журналист высказался о прогрессе Терентьева в свете допинг-истории тренера Бородавко

Норвежский журналист Эстен Сетер прокомментировал прогресс российского лыжника Александра Терентьева.

Спортсмен на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) выиграл спринт, на финише обогнав норвежца Йоханнеса Клебо.

Тренером Терентьева является Юрий Бородавко.

«После успехов на юниорском ЧМ ему пришлось найти нового тренера. Однако это решение небезопасно, — написал Сетер на Dagbladet. — Последние два сезона Терентьев работал со скандальным Юрием Бородавко и смог выполнить большие объемы работы. У Бородавко тяжелый тренировочный режим. Это давний тренер национальный сборной, который, к сожалению, тесно связан с допингом. Он объяснял допинговые случаи у лыжников тем, что у него не было над ними контроля.

Это, может, и правда, но она не состыкуется с тем, как Бородавко вступил в жесткую схватку с бронзовым призером Сочи Ильей Черноусовым. Он был единственным русским, кто остался вне подозрений.

Бородавко тогда обвинил жителя Швейцарии по поводу допинга русских за рубежом. Постоянная ложь и сотрудничество с тренерами с допинговым прошлым ведет к росту недоверия между лыжными гигантами.

Жаль, что в таких условиях у русских вырос молодой лыжник, который может обыграть Клебо в его же стиле. Впереди еще много спринтерских гонок. Хорошо бы, чтобы это был спорт в чистом виде. Но российский спорт на высшем уровне может работать по-другому".