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Кубок мира по лыжам, женская индивидуальная гонка: где смотреть и во сколько начало

12:45
Наталья Непряева. Фото AFP
Наталья Непряева. Фото AFP
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В субботу, 4 декабря, состоится женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере. Начало гонки — в 14.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Прямую видеотрансляцию женской индивидуальной гонки можно смотреть по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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