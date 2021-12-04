Кубок мира по лыжам, женская индивидуальная гонка: где смотреть и во сколько начало

В субботу, 4 декабря, состоится женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере. Начало гонки — в 14.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Прямую видеотрансляцию женской индивидуальной гонки можно смотреть по этой ссылке.