Кубок мира по лыжам, мужская индивидуальная гонка: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере. Начало гонки — в 12.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Евгений Белов, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Большунов.

Прямую видеотрансляцию мужской индивидуальной гонки можно смотреть по этой ссылке.