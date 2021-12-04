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Кубок мира по лыжам, мужская индивидуальная гонка: где смотреть и во сколько начало

10:45
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере. Начало гонки — в 12.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Евгений Белов, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Большунов.

Прямую видеотрансляцию мужской индивидуальной гонки можно смотреть по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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