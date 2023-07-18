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Сегодня, 17:48

Непряева рассказала об антистресс-эффекте от тренировок

Виктория Кравченко
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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как тренировки помогают ей справиться со стрессом.

«Для меня тренировка — это самый эффективный антистресс. Все уходит на второй план, и ты полностью погружаешься в процесс.

Если у вас не так, то вот вам сверху еще расслабляющая музыка», — написала Непряева, опубликовав видео с лыжероллерной тренировки.

Ранее Непряева и лыжник Александр Терентьев опубликовали фото в соцсети с помолвочным кольцом.

 

 

Наталья Непряева
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