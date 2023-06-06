Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Игры
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:35

Российские лыжники Непряева и Терентьев опубликовали фото в соцсети с помолвочным кольцом

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети
Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети
1/2

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев опубликовали совместное фото, на котором на руке спортсменки видно помолвочное кольцо.

Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети

Место, которое отмечено в публикации фотографии, находится около мемориала «Москва — город-герой», который располагается рядом Кутузовским ЗАГСом.

Спортсмены раскрыли свои отношения в октябре 2022 года, когда Непряева опубликовала фотографию их поцелуя.

Александр Терентьев
Наталья Непряева
0
Читайте также
Лучший сезон Головина закончился провалом «Монако». За него ответил уволенный тренер Клеман
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иванов считает, что российские лыжники откажутся выступать без флага
Новости
RSS RSS
Все новости