Российские лыжники Непряева и Терентьев опубликовали фото в соцсети с помолвочным кольцом

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев опубликовали совместное фото, на котором на руке спортсменки видно помолвочное кольцо.

Наталья Непряева и Александр Терентьев. Фото Соцсети

Место, которое отмечено в публикации фотографии, находится около мемориала «Москва — город-герой», который располагается рядом Кутузовским ЗАГСом.

Спортсмены раскрыли свои отношения в октябре 2022 года, когда Непряева опубликовала фотографию их поцелуя.