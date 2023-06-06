Российские лыжники Непряева и Терентьев опубликовали фото в соцсети с помолвочным кольцом
Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев опубликовали совместное фото, на котором на руке спортсменки видно помолвочное кольцо.
Наталья Непряева и Александр Терентьев.
Фото Соцсети
Место, которое отмечено в публикации фотографии, находится около мемориала «Москва — город-герой», который располагается рядом Кутузовским ЗАГСом.
Спортсмены раскрыли свои отношения в октябре 2022 года, когда Непряева опубликовала фотографию их поцелуя.
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