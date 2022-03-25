В FIS надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям

Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньери поделился мнением об отстранении Александра Большунова и других российских спортсменов от международных соревнований.

«У каждого может быть свое мнение, но я надеюсь, что Большунов сможет вернуться и выступить на соревнованиях», — приводит слова Миньери РИА «Новости» со ссылкой на VG.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

5 марта Большунов уже рассказывал о травле российских лыжников в Норвегии.