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Сегодня, 12:56

В FIS надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям

Сергей Разин
корреспондент
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Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньери поделился мнением об отстранении Александра Большунова и других российских спортсменов от международных соревнований.

«У каждого может быть свое мнение, но я надеюсь, что Большунов сможет вернуться и выступить на соревнованиях», — приводит слова Миньери РИА «Новости» со ссылкой на VG.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

5 марта Большунов уже рассказывал о травле российских лыжников в Норвегии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220325/bolshunov-1780032157.html
Александр Большунов
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