Наталья Матвеева: "Моего возвращения больше хочет муж, нежели я сама"

Российская лыжница Наталья Матвеева заявила, что собирается вернуться в спорт после паузы. Ранее 32-летняя спортсменка в интервью "СЭ" сообщила, что намерена уйти в декрет в следующем сезоне.

- Пока я просто хочу взять паузу, наверное, на один сезон, а потом вернуться, - сказала Матвеева в интервью проекту "На лыжи!". - В каких гонках буду принимать участие? Видно будет. Это же не так просто, взять и вернуться, тем более, в моем возрасте. Все постепенно. В России все привыкли к тому, что если тебе за тридцать, ты считаешься возрастным. В Европе же полно лыжниц такого возраста, которые спокойно бегают.

Обязательства перед регионом и Росгвардией? Мы выступаем за регионы и определенные структуры, получаем за это заработную плату, бегаем на соревнованиях. У меня есть контрактные обязательства, которые я должна выполнять. Я же не могу получать зарплату, просто лежа на диване.

Моего возвращения больше хочет муж, нежели я сама. Возможно, чувствует, что я еще не реализовала себя в лыжах до конца. Примеры возвращения ведь есть – Марит Бьорген, Киккан Рэндалл, Катя Виснар.

Наталья Матвеева: "Ухожу в декрет, но хочу вернуться!"