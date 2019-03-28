Наталья Матвеева: "Собираюсь вернуться в спорт после декрета"

Российская лыжница Наталья Матвеева в интервью "СЭ" призналась, что собирается уйти в декрет. 32-летняя спортсменка добавила, что после этого хочет вернуться спорт.

– У нас с Маркусом Крамером был разговор о том, что в следующем сезоне я собираюсь в декрет. Там не будет ни чемпионата мира, ни Олимпиады, время очень подходящее. Но если все будет хорошо, сразу после декрета я хочу вернуться. Чтобы окончательно закончить со спортом, у меня даже мысли не было.

– Вы уверены, что в вашем возрасте есть шанс вернуться из декрета на прежний уровень?

– Я точно буду к этому стремиться. У меня есть определенные обязательства перед моим регионом, перед Росгвардией, так что вешать лыжи на гвоздь я точно не собираюсь. Но если получится вернуться на высокий уровень, почему бы и нет? Маркус тоже спросил, собираюсь ли я возвращаться. Я честно сказала: "Если получится, то да. Если нет – буду бегать просто на российских соревнованиях".

– Как вообще Крамер отреагировал на ваше решение?

– Он согласен, что пора подумать о семье. Если бы я осталась на следующий сезон, там через год был бы чемпионат мира, потом Олимпийские игры... А уходить в декрет под 40 лет – это тоже не вариант. (Наталья Марьянчик)

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