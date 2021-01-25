Мяки пройдет медобследование после инцидента с Большуновым

Финн Йони Мяки сегодня пройдет медобследование после столкновения с российским лыжником Александром Большуновым, сообщает Dagbladet. Вчера сообщалось, что у него травма руки. Сегодня ему сделают рентген.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ранее прокомментировала поступок Большунова.

«Надо держать себя в руках, — сказала она. — Если что-то происходит — вызывают полицию. Так устроено везде. Мне такое поведение непонятно. Да, была обидная ситуация, но толкать соперника...»

Финский лыжник решил не жаловаться на Большунова в полицию. При этом жалобу на действия россиянина подала сборная Финляндии, этот вопрос рассмотрит FIS.

Российский спортсмен ударил финна палкой и врезался в него после финиша. Из-за этого его команда была дисквалифицирована в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.