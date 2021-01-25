Ирина Роднина: «Явное нападение! За это Большунова могут привлечь к ответственности»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что в отношении российского лыжника Александра Большунова в Финляндии подали заявление в полицию за нападение на финского лыжника Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

«Было явное нападение! Вы что не видели? Факт остается фактом, все видели, что было на финише! — заявила «СЭ» Роднина. — Данное поведение для спортсмена такого уровня недопустимо. За это могут привлечь к ответственности. Надо держать себя в руках. Если что-то происходит — вызывают полицию. Так устроено везде. Мне такое поведение непонятно. Да, была обидная ситуация, но толкать соперника...»

Сегодня, 25 января, финский телеканал «МТВ3» сообщил, что полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий. Их имена не уточняются. Теперь органам власти предстоит разобраться, соотвествуют ли действия Большунова этой статье и стоит ли начинать предварительное расследование.

(Владислав Флегонтов)