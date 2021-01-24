Финский лыжник, в которого врезался Большунов, пожаловался на травму
14:59
Финский лыжник Йони Мяки подал жалобу в FIS на поведение Александра Большунова, сообщает Ilta-Sanomat. Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти Большунов замахнулся на него палкой, а после финиша врезался в соперника и повалил его на снег.
Сообщается, что у Мяки распухла рука.
Большунов был дисквалифицирован за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю