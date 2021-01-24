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Финский лыжник, в которого врезался Большунов, пожаловался на травму

14:59

Финский лыжник Йони Мяки подал жалобу в FIS на поведение Александра Большунова, сообщает Ilta-Sanomat. Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти Большунов замахнулся на него палкой, а после финиша врезался в соперника и повалил его на снег.

Сообщается, что у Мяки распухла рука.

Большунов был дисквалифицирован за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

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