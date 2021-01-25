Финский лыжник Мяки не будет жаловаться в полицию на Большунова

Финский лыжник Йони Маки не будет подавать заявление в полицию на россиянина Александра Большунова, информирует сайт Федерации лыжного спорта Финляндии.

Как отмечается, спортсмен избежал перелома руки в столкновении с российским спортсменом и продолжит готовиться к следующим соревнованиям.

Тем не менее, сборная Финляндии подала запрос в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой дать оценку действиям Большунова и рассмотреть возможность дисквалификации.

Напомним, ранее финский телеканал «МТВ3» сообщил, что полиция финского региона Хяме получила заявление на имя Большунова от двух граждан о нанесении увечий. По словам старшего комиссара по уголовным делам Мартти Хирвонена, оно будет рассмотрено в течение двух недель.

Большунов во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил финского лыжника Йони Мяки в финишном спурте, когда тот перегородил ему дорогу и тем самым отказался от честной борьбы.

Большунов был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

Норвегия стала первой, Финляндия заняла второе место.