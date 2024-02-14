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Лыжные гонки

14 февраля, 14:46

Мачехина назвала бесценной возможность соревноваться с российскими лыжниками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусская лыжница Анна Мачехина заявила, что российские лыжники являются спортсменами высочайшего уровня, поэтому возможность участвовать с ними в одних соревнованиях бесценна для белорусских атлетов.

«Для нас очень важно, что мы выступаем на Спартакиаде. Российские лыжники показывают высочайший уровень. Я думаю, мы можем с ними соревноваться и показывать хороший результат. Для нас возможность проверять себя на соревнованиях в России — это бесценный опыт», — приводит слова Мачехиной ТАСС.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

Источник: https://tass.ru/sport/19979285
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