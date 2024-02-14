Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

14 февраля, 17:02

Дементьев считает, что остановить Большунова может только Устюгов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев оценил шансы Александра Большунова выиграть все личные гонки в лыжном сезоне-2023/24.

«Пока все идет к тому, что Большунов выиграет все личные гонки этого сезона. Он на большом кураже, и, если ему ничего не помешает, в виде болезни или травмы, ему по силам это. Думаю, что остановить его имеет наибольшие шансы Сергей Устюгов, при условии, что он наберет форму к чемпионату страны. Он способен хорошо позлить Александра. Также отмечу появление стабильности в сравнении с прошлым годом у Савелия Коростелева. Он набирается опыта в противостоянии с таким мастером как Большунов. Сейчас для него это очень важно», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Большунов в нынешнем сезоне одержал победы во всех 20 личных гонках. Шевченко 13 февраля выиграла Спартакиаду в индивидуальной гонке.

Источник: https://metaratings.ru/news/dementev-ostanovit-bolshunova-mozhet-tolko-ustyugov-esli-naberyot-formu-k-chempionatu-rossii-334072/
Александр Большунов
Евгений Дементьев
2
1
Читайте также
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мачехина назвала бесценной возможность соревноваться с российскими лыжниками

Вяльбе об уравнивании дистанций: «Это ненадолго. Либо нас готовят, что с мужиками будут бегать переделанные бабы»
Новости
RSS RSS
Все новости