Дементьев считает, что остановить Большунова может только Устюгов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев оценил шансы Александра Большунова выиграть все личные гонки в лыжном сезоне-2023/24.

«Пока все идет к тому, что Большунов выиграет все личные гонки этого сезона. Он на большом кураже, и, если ему ничего не помешает, в виде болезни или травмы, ему по силам это. Думаю, что остановить его имеет наибольшие шансы Сергей Устюгов, при условии, что он наберет форму к чемпионату страны. Он способен хорошо позлить Александра. Также отмечу появление стабильности в сравнении с прошлым годом у Савелия Коростелева. Он набирается опыта в противостоянии с таким мастером как Большунов. Сейчас для него это очень важно», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Большунов в нынешнем сезоне одержал победы во всех 20 личных гонках. Шевченко 13 февраля выиграла Спартакиаду в индивидуальной гонке.