Шевченко считает, что Большунову не наскучили победы в лыжных гонках

Российская биатлонистка Наталия Шевченко считает, что трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову не наскучили победы на внутрироссийских соревнованиях по лыжным гонкам.

«Не думаю, что ему скучно. Им движет желание доказать, прежде всего, мировым лыжным гонкам, что он в порядке, что он будет побеждать и в случае нашего возвращения. Он не дает себе спуску, это очень похвально. Такому уникальному спортсмену нельзя расслабляться, потому что в любой момент надо быть готовым. Он правильно делает, что не дает никому шансов в России и поддерживает свою форму», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Большунов в нынешнем сезоне одержал победы во всех 20 личных гонках. Шевченко 13 февраля выиграла Спартакиаду в индивидуальной гонке.