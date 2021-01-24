Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал инцидент, который случился на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Александра Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой. После финиша Большунов врезался в Мяки и уронил соперника.

«Я уже был на финише и не видел этого. Не думал, что будут какие-то серьезные разборки, поднялся наверх, посмотрел как Саша спускается с финном. А что было после финиша — не видел. Не знаю, о чем думали Саня и финн. Это финиш, это эмоции, это такой адреналин. Что только не происходит здесь», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

Из-за этого инцидента Большунов дисквалифицирован за неспортивное поведение в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.