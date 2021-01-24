Сборная России стала третьей на эстафете Кубка мира в Лахти. Победу одержала команды Норвегии, второй стала Финляндия.

В составе российской команды выступал Александр Большаков, Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов.

После гонки жюри разбирает инцидент между Большунов и Йони Мяки на финише: финн не пропустил россиянина, а тот замахнулся на него палкой на трассе и после гонки врезался в соперников.

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Лахти (Финляндия)

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Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шур Рете, Симен Крюгер) — 1:07.56,8

2. Финляндия (Пертту Хюваринен, Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Йони Мяки) — отставание 40,9

3. Россия (Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов, Александр Большунов) — 42,1

4. Россия (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) — 1.07,2

Обновление: члены жюри приняли решение дисквалифицировать Большунова, на третье место поднимается вторая команда России.