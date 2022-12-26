Большунов признан виновным в конфликте с Устюговым на этапе Кубке России в Красногорске

Трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Большунов решением судейской комиссии был признан виновным в конфликте с олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым на этапе Кубке России по лыжным гонкам в Красногорске. Спортсмену вынесено устное предупреждение, сообщает РИА Новости.

Поле завершения спринта Устюгов упрекнул Большунова в том, что тот подрезал его на трассе, и демонстративно отказался пожать сопернику руку.

Устюгов остался недоволен судейством финального забегая, считая, что его намеренно подрезали на трассе. В знак протеста против судейства он отказался участвовать в церемонии награждения.

Сам Большунов довольно в резкой форме прокомментировал поведение своего соперника.

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов пришел к финишу пятым, уступив победителю 5,58 секунды.

Устюгов и Большунов уже устраивали пикировку в СМИ после одного из этапов Кубка России.