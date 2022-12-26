Крюков — о конфликте Большунова и Устюгова: «Такое нельзя выносить в прессу»

Олимпийский чемпион Никита Крюков рассказал «СЭ», что Александру Большунову и Сергею Устюгову не стоит выносить свой конфликт на публику.

Устюгов не пожал руку Большунову после финала классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске, заявив, что соперник его подрезал.

— Можем сказать, что это уже конфликт между Устюговым и Большуновым?

— Если он есть, то такое вообще нельзя выносить в прессу. Нужно между собой обсуждать, если существует легкая вражда между друг другом. Пусть они ее на трассе решают. Опять же, чтобы это было в пределах правил. Спортсмен может себя защитить только одним способом — своим результатом. Все остальное — это отговорки.

— Это им во вред идет?

— Нет. Каждый пиарит себя по-разному.

— Лыжи нуждаются в скандалах, чтобы о них стали больше говорить?

— Я не назову это скандалом. Хорошо, что о лыжах говорят и ждут какого-то противостояния Устюгов — Большунов. Наоборот, надо радоваться этому. А там уже кто победит — Устюгов или Большунов — пусть армия болельщиков ждет и радуется успехам своего кумира. Спортсменам просто надо дальше готовиться, выходить на старт и защищать свою честь. Опять же, чтобы все было в пределах правил и не возникало таких обид, — сказал Крюков «СЭ».