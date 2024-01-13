Лыжница Фалеева объяснила большое количество борьбы во время гонки в Казани

Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала свое выступление на пятом этапе Кубка России в Казани.

13 января соревнования отложили на час из-за мороза и рассматривался вариант их отмены из-за экстремальных погодных условий.

— Насколько тяжело далась эта победа? Ваш тренер Егор Сорин сказал, что пролог у вас не получился.

— Пролог, к сожалению, получился скомканным. Но потом в забегах я стала чувствовать себя лучше. Сегодня холодно, мороз подбивает тебя. И чем ближе к вечеру, тем холоднее становилось. В остальном все отлично. Я считаю, что здесь в Казани один из таких кругов, который можно назвать действительно спринтерским — он быстрый, финиш не со спуска. Получается зрелищный спринт, он интересен, и он по силам. Здесь выигрывает не тот, кто хитро выкатится, а тот, кто реально сильнейший.

— Сегодня было много контактной борьбы, случались падения. С чем связываете?

— К сожалению, сегодня не было много работы в лыжне. Я практически не работала в лыжне, кроме подъема, потому что она была заметена. Почти все время мы шли без лыжни. Была одна лыжня, которую накатали с пролога, по ней все и ехали. Поэтому и была борьба за нее, из-за чего могли случаться стычки. Все равно, местами скользко, где-то подтормаживает, потому что сильный ветер, переметенка, такие моменты случаются в спринте.

Фалеева победила в классическом спринте у девушек. Второе место заняла Ольга Сергеева, третье место заняла Екатерина Евтягина.