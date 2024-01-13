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Сегодня, 16:50

Фалеева: «Не было мыслей сняться из-за погоды»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала погоду в Казани во время пятого этапа Кубка России. Из-за мороза соревнования откладывали на час и рассматривали вариант их отмены из-за экстремальных погодных условий.

— У вас не было мыслей сняться, учитывая погоду?

— Нет, не было. Тем более, моя семья приехала сюда из Тульской области поболеть за меня. А тут начали переносить старт... Я переживала, что вдруг они просто так приехали и у них не получится посмотреть. Поэтому для меня сегодня был такой спринт, который нужно было выигрывать и никак иначе.

— В финале вы создали хороший задел. Не видели, что происходило в борьбе за второе место?

— Я просто начала уходить. Сначала шла за Анастасией Кирилловой в подъем, а потом начала убегать от нее, — сказала Фалеева.

Фалеева победила в классическом спринте у девушек. Второе место заняла Ольга Сергеева, третье место заняла Екатерина Евтягина.

Анастасия Фалеева
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