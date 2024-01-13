Большунова не остановил даже холод. А Степанова грелась в отеле

В Казани лыжников вновь испытывает природа.

Кубок России. Этап в Мирном

Спринт (К)

Мужчины

1. Александр Большунов — 3.04,31

2. Сергей Ардашев — 1,88

3. Иван Горбунов — 1,91

Женщины

1. Анастасия Фалеева — 3.34,16

2. Ольга Сергеева — 4,26

3. Екатерина Евтягина — 4,67

Арктическое вторжение, которое потрясло европейскую часть России в начале декабря, вернулось сразу после Нового года. Но вот на календаре уже старый Новый год, а ситуация не сильно поменялась в лучшую сторону. Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани в итоге был на грани отмены — температура воздуха в поселке Мирном, где проходили соревнования, едва переходила за барьер приемлемой по регламенту. Тем не менее спринты провели, пусть силы воли пробежать в таких условиях хватило не у всех лидеров.

Соревнования могли отменить из-за холодной погоды

Главной интригой субботних спринтов стала не спортивная составляющая, а вопрос, проведут соревнования или нет в принципе. Согласно внутреннему регламенту Федерации лыжных гонок России, жюри соревнований вправе отменить старт, если температура воздуха стабильно держится ниже -20 градусов. Важно подчеркнуть, что именно вправе отменить, а не обязана, хотя в регламенте и есть отметка о необходимости узнать мнение спортсменов и тренеров по поводу возникшего форс-мажора. Однако Гидрометцентр Республики Татарстан прислал организаторам документ, согласно которому погода в поселке Мирном на окраине Казани будет держаться днем в районе -19 градусов цельсия и не должна опускаться ниже. То есть добро на проведение соревнований дали по самой нижней планке, в то время как такие сервисы, как «Яндекс.погода» и Gismeteo, показывали снижение температуры до минус 22.

Единственное, на что решилось жюри, — отложить старт на час. Вместо 11 утра квалификация началась только в 12. Теплее, правда, не становилось, и единственное, чего удалось таким образом добиться, — это сделать расписание более плотным. Лыжникам не пришлось ждать финальных забегов после квалификации, а значит, риск заболеть после возвращения в боксы из холода сводился к нулю. Ведь самое опасное в холодную погоду — это резкая смена температурного фона вокруг. Впрочем, далеко не все решились бежать в принципе. Самым заметным было, конечно же, снятие Вероники Степановой. Олимпийская чемпионка объявила, что не хочет бежать в своем привычном стиле, — через соцсети. «Если берусь за дело, то хочу выполнить его на все 100 процентов. Всегда и во всем...» — написала она, приложив к записи фотографию из отеля весьма пикантного характера и с предложением купить подписку для новых материалов.

Анастасия Фалеева (в центре), Ольга Сергеева и Екатерина Евтягина. Фото ФЛГР

Мороз стал подспорьем для татарстанских лыжников

Степанова — не единственная, кто решил «смотреть на лес из окна гостиничного номера». Теплое одеяло с чаем выбрала и Мария Истомина. Многих решение Истоминой удивило, ведь девушка неплохо себя чувствует в текущем сезоне именно в спринте. А вот нежелание Степановой бежать легко объяснить. Зачем ей рисковать здоровьем и репутацией, когда шансы победить не стопроцентны? Вероника хороша на дистанции, но вот резкой скорости ей порой не хватает. Поэтому в экспертном сообществе было стойкое мнение, что в лучшем случае Вероника была бы в Казани третьей. Так или иначе, мы не увидели ни Степанову, ни Истомину. Зато бежали Анастасия Фалеева и Александр Большунов. Большунова, похоже, не может остановить ни погода, ни соперники. Права все-таки Елена Вяльбе, что отсутствие конкуренции не проблема Сан Саныча — не бежать же ему в полсилы?

Большунов победил на классе, ни разу даже не дав усомниться в итоговом результате. А вот второе и третье места удивили. Вне тройки остался Савелий Коростелев, зато на пьедестал попали сразу два представителя Татарстана — Сергей Ардашев и Иван Горбунов. И если медаль Ардашева можно было предвидеть, то вот Горбунов приятно удивил местную публику. Как и Ольга Сергеева. Лыжница из Татарстана выходила на финиш только пятой, второй следом за Фалеевой шла Анастасия Кириллова. Все шло к тому, что две Анастасии займут первые две строчки протокола, однако Кириллова упала метров за 200 до конца дистанции. Видимо, запнулась. Ее осечка подарила шанс как Сергеевой, так и Екатерине Евтягиной с Аленой Барановой. Однако в финишном спурте сильнее всех была именно Ольга. Сразу три медали для хозяев — отличный результат для дебютного старта новой лыжной базы в Казани.