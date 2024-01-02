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Легков пожелал побед российскому спорту в 2024 году

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков пожелал побед российскому спорту в новом году.

«В 2024 году нашему спорту желаю не унывать, работать с той же силой, что и в прошедшем году. Стараться мотивировать друг друга, подтягивать молодежь и ни в коем случае не опускать руки! Будущее поколение должно стремиться за нашими лидерами. Желаю всем как можно больше побед. Может быть, уже в 2024 году все решится с точки зрения мирового спорта: к нам приедут на Игры Дружбы и БРИКС. Всем добра, здоровья и мира!» — приводит слова Легкова Sport24.

Ранее олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова пожелала терпения российскому спорту в новом году.

Источник: Sport24
Александр Легков
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