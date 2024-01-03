Тур де Ски: где смотреть трансляции спринта сегодня

3 января, в среду, пройдут мужской и женский спринты свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024 в Давосе (Швейцария).

Посмотреть бесплатно и в прямом эфире спринты Тур де Ски в Давосе 3 января можно будет в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 18.55 по московскому времени. Мужские и женские финальные старты начнутся в 19.00. Увидеть гонки также можно на «Матч Арена» и на сайте Спортбокс.

Следить за ключевыми событиями гонок в Давосе можно с помощью матч-центра «СЭ».

Ранее, 1 января, американка Джессика Диггинс стала победительницей гонки преследования на этапе Тур де Ски в Италии.

С 30 декабря по 7 января ежегодно проходит многодневная лыжная гонка Тур де Ски в Тоблахе, Давосе и Валь-ди-Фьемме.