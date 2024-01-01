Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски» в Италии
Американка Джессика Диггинс стала победительницей гонки преследования на третьем этапе «Тур де Ски» в Италии.
Второе место заняла немка Виктория Карл, третьей стала шведка Линн Сван.
Со всеми результатами гонки можно ознакомиться на сайте «СЭ».
«Тур де Ски»
3-й этап. Тоблах, Италия
Женщины
20 км, гонка преследования, свободный стиль
1. Джесси Диггинс (США) — 58.17,7
2. Виктория Карл (Германия) — +46,5
3. Линн Сван (Швеция) — +48,2
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