Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски» в Италии

Американка Джессика Диггинс стала победительницей гонки преследования на третьем этапе «Тур де Ски» в Италии.

Второе место заняла немка Виктория Карл, третьей стала шведка Линн Сван.

Со всеми результатами гонки можно ознакомиться на сайте «СЭ».

«Тур де Ски»

3-й этап. Тоблах, Италия

Женщины

20 км, гонка преследования, свободный стиль

1. Джесси Диггинс (США) — 58.17,7

2. Виктория Карл (Германия) — +46,5

3. Линн Сван (Швеция) — +48,2