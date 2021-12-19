Легков отреагировал на бронзу мужской сборной России в командном спринте

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российских лыжников в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Оба первых места заняли представители сборных Норвегии. Александр Большунов и Глеб Ретивых приехали третьими.

«Сегодня медаль была заработана в борьбе. Очень много команд было сильных, все боролись до финиша. Кто как выбрал позицию и набирался на финишный круг, так примерно и приехал. Очень здорово, что Глеб сохранил эту позицию. Рядом был и Федерико Пеллегрино, который тоже очень ярко выраженный конкист и спринтер. Глеб смог сохранить третью позицию. Медали — это очень хорошо для них с точки зрения психологии и хорошего настроения», — сказал Легков «СЭ».