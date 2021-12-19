Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Тренер сборной России считает, что бронза в командном спринте психологически важна для Большунова

15:04
Теги:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских спортсменов в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Оба первых места заняли представители сборных Норвегии. Александр Большунов и Глеб Ретивых приехали третьими.

«Гонка была действительно спринтерская. Было очень много тактики. Радует, что Александр Большунов не выпал из борьбы и сумел показать движение, за этим мы и приехали в Дрезден. Глеб Ретивых тоже сумел побороться с лучшими спринтерами и поддержать тот уровень, который мы от него ждем. Приятно, когда наши российские спортсмены стоят на пьедестале. Для Александра это важно психологически. Но более важно почувствовать движение, быстроту, что он не выпадает. Это то, зачем мы сюда приехали. Сейчас все обсудим с Александром и примем решение по заключительной неделе подготовки к «Тур де ски», — сказал Бородавко «СЭ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора Владимир Пушкарев все материалы автора
Читайте также
Охранник Сильвестра Сергеева из «Универа» был звездой баскетбола и мог стать игроком сборной
Песков назвал информацию о показателях смертности от COVID-19 в РФ гнетущей для Путина
1
Реклама