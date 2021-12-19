Тренер сборной России считает, что бронза в командном спринте психологически важна для Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских спортсменов в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Оба первых места заняли представители сборных Норвегии. Александр Большунов и Глеб Ретивых приехали третьими.

«Гонка была действительно спринтерская. Было очень много тактики. Радует, что Александр Большунов не выпал из борьбы и сумел показать движение, за этим мы и приехали в Дрезден. Глеб Ретивых тоже сумел побороться с лучшими спринтерами и поддержать тот уровень, который мы от него ждем. Приятно, когда наши российские спортсмены стоят на пьедестале. Для Александра это важно психологически. Но более важно почувствовать движение, быстроту, что он не выпадает. Это то, зачем мы сюда приехали. Сейчас все обсудим с Александром и примем решение по заключительной неделе подготовки к «Тур де ски», — сказал Бородавко «СЭ».