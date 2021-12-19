Большунов и Ретивых стали третьими в командном спринте на Кубке мира
Мужская сборная России завоевала бронзу в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия).
Оба первых места заняли представители сборных Норвегии: Томас Ларсен и Эвен Нортуг выиграли золото, вторыми стали Синнре Скар и Ховард Таугбель.
Нашу сборную в финале представляли Александр Большунов и Глеб Ретивых.
Общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам можно посмотреть здесь.
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт (С)
Финал
1. Норвегия-2 (Томас Хелланд Ларсен, Эвен Нортуг) (Норвегия) — 14.19,34
2. Норвегия-1 (Синнре Скар, Ховард Таугбель) (Норвегия) — отставание 0,42
3. Россия-1 (Александр Большунов, Глеб Ретивых) (Россия) — 0,62
4. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) (Италия) — 0,78
5. Франция-1 (Ришар Жув, Люка Шанава) (Франция) — 1,21
6. Великобритания (Джеймс Клагнет, Эндрю Янг) — 3,84
Командный спринт у мужчин и женщин на Кубке мира в Дрездене. Онлайн
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