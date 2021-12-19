Большунов и Ретивых стали третьими в командном спринте на Кубке мира

Мужская сборная России завоевала бронзу в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия).

Оба первых места заняли представители сборных Норвегии: Томас Ларсен и Эвен Нортуг выиграли золото, вторыми стали Синнре Скар и Ховард Таугбель.

Нашу сборную в финале представляли Александр Большунов и Глеб Ретивых.

Общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам можно посмотреть здесь.

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт (С)

Финал

1. Норвегия-2 (Томас Хелланд Ларсен, Эвен Нортуг) (Норвегия) — 14.19,34

2. Норвегия-1 (Синнре Скар, Ховард Таугбель) (Норвегия) — отставание 0,42

3. Россия-1 (Александр Большунов, Глеб Ретивых) (Россия) — 0,62

4. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) (Италия) — 0,78

5. Франция-1 (Ришар Жув, Люка Шанава) (Франция) — 1,21

6. Великобритания (Джеймс Клагнет, Эндрю Янг) — 3,84

Командный спринт у мужчин и женщин на Кубке мира в Дрездене. Онлайн