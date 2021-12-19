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Большунов — о «Тур де Ски»: «Не знаю, чего от себя ожидать, состояние непонятное»

Большунов назвал непонятным свое состояние перед «Тур де Ски»
17:12
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Оба первых места заняли представители сборных Норвегии. Большунов и Глеб Ретивых приехали третьими.

«Вчера мы приехали, покатались перед стартом 10 минут, это была разминка на быстром снеге, — приводит слова Большунова matchtv.ru. — Сегодня привыкли мышцы и совсем другие движения. Здесь снег быстрый. Одна тренировка перед стартом, но она важна, чтобы почувствовать эту скорость. А так получилось не все, что хотелось, особенно вчера».

Лыжник рассказал о своих планах на многодневную гонку «Тур де Ски».

«Не знаю, чего от себя ожидать, состояние непонятное. Проведем последнюю неделю по тренировкам и посмотрим, что будет», — сказал он.

Напомним, что «Тур де Ски» стартует 28 декабря в Ленцерхайде.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1458304_Ne_znaju_chego_ot_ozhidat_ot_seba_na_Tur_de_Ski_sostojanije_neponatnoje__Bolshunov

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Карен Саркисян все материалы автора
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