Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Оба первых места заняли представители сборных Норвегии. Большунов и Глеб Ретивых приехали третьими.

«Вчера мы приехали, покатались перед стартом 10 минут, это была разминка на быстром снеге, — приводит слова Большунова matchtv.ru. — Сегодня привыкли мышцы и совсем другие движения. Здесь снег быстрый. Одна тренировка перед стартом, но она важна, чтобы почувствовать эту скорость. А так получилось не все, что хотелось, особенно вчера».

Лыжник рассказал о своих планах на многодневную гонку «Тур де Ски».

«Не знаю, чего от себя ожидать, состояние непонятное. Проведем последнюю неделю по тренировкам и посмотрим, что будет», — сказал он.

Напомним, что «Тур де Ски» стартует 28 декабря в Ленцерхайде.