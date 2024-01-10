Кубок России в Казани: расписание гонок и где смотреть трансляции

Пятый этап Кубка России-2023/2024 по лыжным гонкам пройдет с 11 по 14 января в Казани. В турнире примут участие трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Вероника Степанова, Мария Истомина, Лидия Горбунова, Дарья Непряева и многие другие. Прямые трансляции всех гонок будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена».

«СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций на российском телевидении.

Расписание 5-го этапа Кубка России 2023/2024 по лыжным гонкам

11 января, четверг

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины- 10:00 (Матч ТВ)

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины — 13:00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

13 января, суббота

Спринт, классический стиль, женщины — Квалификация — 11:00, финалы — после 13:00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

Спринт, классический стиль, мужчины — Квалификация — 11:40, финалы — после 13:00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

14 января, воскресенье

20 км, скиатлон, женщины — 10:00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

20 км, скиатлон, мужчины — 12:30 (Матч ТВ, Матч! Арена)

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости