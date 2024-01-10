Срок дисквалификации Полторанина за кровяной допинг продлен до 2026 года

Дисквалификация казахстанского лыжника Алексея Полторанина продлена до 2026 года, сообщает пресс-служба Казахстанского национального антидопингового центра.

Как сообщает Sportarena.kz, дисквалификация была продлена из-за того, что Полторанин уведомил Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о завершении спортивной карьеры, вследствие чего был освобожден от прохождения допинг-тестирований. После возобновления карьеры в 2023 году дисквалификация лыжника автоматически была продлена.

В ноябре 2023 года FIS отстранила на 4 года 36-летнего лыжника за нарушение антидопинговых правил. Вместе с ним были наказаны эстонцы Карел Таммьярва, Андреас Веерпалу и Алго Керпа. Все спортсмены обвинялись в применении кровяного допинга на чемпионате мира 2019 года.