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Кубок России: смотреть трансляцию гонок с раздельным стартом сегодня

Женщины и мужчины проведут гонки свободным стилем на этапе Кубка России-2023/24 11 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Пятый этап Кубка России-2023/2024 по лыжным гонкам стартует в четверг, 11 января, в Казани.
Фото Федерация лыжных гонок России

Пятый этап Кубка России-2023/24 по лыжным гонкам стартует в четверг, 11 января, в Казани. В первый соревовательный день женщины проведут гонку на 10 километров свободным стилем, а мужчины — на 15 километров свободным стилем. Начало женского турнира — в 10.00 по московскому времени. Мужчины стартуют в 13.00.

Прямые трансляции всех гонок будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена».

Расписание 5-го этапа Кубка России по лыжным гонка 11 января

  • 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины- 10.00 (Матч ТВ)
  • 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины — 13.00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

Лидером общего зачета среди женщин является олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова, которая опережает Марию Истомину на 106 баллов, а тройку лидеров замыкает Анастасия Кулешова, которая уступает второй позиции лишь десять баллов.

У мужчин Александр Большунов является единоличным лидером общего зачета Кубка России: он опережает Сергея Ардашева, который представляет Республику Татарстан, на 198 баллов, а тройку лидеров замыкает Савелий Коростелев, который уступает Ардашеву всего один балл.

Кубок России в Казани: расписание гонок и где смотреть трансляции

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