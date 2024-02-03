Спринт у женщин и мужчин на 6-м этапе Кубка России в Тюмени пройдет 3 февраля

6-й этап Кубка России 2023/2024 по лыжным гонкам в Тюмени начнется в субботу, 3 февраля. В первый соревновательный день в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдет мужской и женский спринт. Прологи начнутся в 09:00 по московскому времени. Финальные забеги стартуют в 11:00.

Смотреть видеотрансляцию гонок можно бесплатно в прямом эфире не телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Расписание и трансляции 6 этапа Кубка России по лыжным гонкам 3 февраля, суббота

09:00 — Спринт, классика. Пролог (Матч ТВ, Матч! Арена)

11:00 — Спринт, классика. Финалы (Матч ТВ, Матч! Арена)

*Время начала соревнований — московское.

В спринтерском зачете Кубка России лидирует трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который одержал 15 побед подряд в гонках турнира текущего сезона (5 из них — в спринте). Он также возглавляет общий зачет Кубка России.

В женском спринте лидирует Анастасия Фалеева. В общем зачете первое место занимает олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

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