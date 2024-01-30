Кубок России: расписание этапа в Тюмени и где смотреть трансляции гонок
Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени 3 и 4 февраля
Шестой этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в субботу и воскресенье, 3 и 4 февраля.
Смотреть видеотрансляцию гонок можно бесплатно в прямом эфире не телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
«СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций на российском телевидении.
Расписание и трансляции шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам
3 февраля, суббота
09:00 — Спринт, классика. Пролог (Матч ТВ, Матч! Арена)
11:00 — Спринт, классика. Финалы (Матч ТВ, Матч! Арена)
4 февраля, воскресенье
09:00 — Масс-старт 10 км, свободный стиль. Женщины (Матч ТВ, Матч! Арена)
10:30 — Масс-старт 15 км, свободный стиль. Мужчины (Матч ТВ, Матч! Арена)
*Время начала соревнований — московское.
Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости
Новости