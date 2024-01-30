Кубок России: расписание этапа в Тюмени и где смотреть трансляции гонок

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени 3 и 4 февраля

Шестой этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в субботу и воскресенье, 3 и 4 февраля.

Смотреть видеотрансляцию гонок можно бесплатно в прямом эфире не телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

«СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций на российском телевидении.

Расписание и трансляции шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам

3 февраля, суббота

09:00 — Спринт, классика. Пролог (Матч ТВ, Матч! Арена)

11:00 — Спринт, классика. Финалы (Матч ТВ, Матч! Арена)

4 февраля, воскресенье

09:00 — Масс-старт 10 км, свободный стиль. Женщины (Матч ТВ, Матч! Арена)

10:30 — Масс-старт 15 км, свободный стиль. Мужчины (Матч ТВ, Матч! Арена)

*Время начала соревнований — московское.

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