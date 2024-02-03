Паралимпиец Раскатов пробежал квалификацию спринта на Кубке России в Тюмени

Паралимпиец Вадим Раскатов принял участие в квалификации на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

20-летний спорстмен финишировал за 5 минут 13,68 секунды. В воскресенье, 4 февраля Раскатов поучаствует в масс-старте.

Победителем квалификации стал Савелий Коростелев, финишировавший за 4 минуты 5,44 секунды. Второе место занял Константин Тиунов (отставание +0,75), третьим — Александр Большунов (+2,27).