Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

3 февраля, 12:30

Паралимпиец Раскатов пробежал квалификацию спринта на Кубке России в Тюмени

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Паралимпиец Вадим Раскатов принял участие в квалификации на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

20-летний спорстмен финишировал за 5 минут 13,68 секунды. В воскресенье, 4 февраля Раскатов поучаствует в масс-старте.

Победителем квалификации стал Савелий Коростелев, финишировавший за 4 минуты 5,44 секунды. Второе место занял Константин Тиунов (отставание +0,75), третьим — Александр Большунов (+2,27).

0
Читайте также
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
Большунов одержал 17-ю победу в 17 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России — этап в Тюмени: смотреть трансляцию спринта в прямом эфире

Устюгов сломал палку и не смог выйти в финал классического спринта в Тюмени

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости