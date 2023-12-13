Кубок мира по лыжным гонкам: расписание соревнований и где смотреть трансляции этапа в Тронхейме

IV Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Тронхейме с 15 по 17 декабря

IV Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 15 по 17 декабря. В программе: спринт свободным стилем, скиатлон и раздельный старт классическим стилем. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций. Время начала — московское.

Расписание IV Этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

15 декабря, пятница

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

12.00. Квалификация

14.25. Финалы

Трансляция: «Матч! Арена»

16 декабря, суббота

13.05. 10+10 км, скиатлон, женщины

Трансляция: «Матч! Арена»

15.10. 10+10 км, скиатлон, мужчины

Трансляция: «Матч! Арена»

17 декабря, воскресенье

12.55. 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

Трансляция: «Матч! Арена»

15.10. 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

Трансляция: «Матч! Арена»

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