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Сегодня, 13:00

Кубок мира по лыжным гонкам: расписание соревнований и где смотреть трансляции этапа в Тронхейме

IV Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Тронхейме с 15 по 17 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Харальд Амундсен.
Фото Global Look Press

IV Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 15 по 17 декабря. В программе: спринт свободным стилем, скиатлон и раздельный старт классическим стилем. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций. Время начала — московское.

Расписание IV Этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

15 декабря, пятница

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
12.00. Квалификация
14.25. Финалы
Трансляция: «Матч! Арена»

16 декабря, суббота

13.05. 10+10 км, скиатлон, женщины
Трансляция: «Матч! Арена»
15.10. 10+10 км, скиатлон, мужчины
Трансляция: «Матч! Арена»

17 декабря, воскресенье

12.55. 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
Трансляция: «Матч! Арена»
15.10. 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
Трансляция: «Матч! Арена»

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

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