Ступак заявила, что гордится званием капитана Вооруженных сил России

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак заявила, что гордится званием капитана Вооруженных сил России, которое она получила в ЦСКА.

«Конечно (горжусь званием капитана). Хотела бы и повыше еще! Нормальный такой генерал будет, я считаю! (смеется)» — сказала Ступак в интервью шоу РИА Новости «На два слова».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы, а воинское звание майора назвала «номинальным».

41-летняя спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В том же году была избрана в комиссию спортсменов МОК.