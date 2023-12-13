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Сегодня, 12:17

Ступак заявила, что гордится званием капитана Вооруженных сил России

Руслан Минаев
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Юлия Ступак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак заявила, что гордится званием капитана Вооруженных сил России, которое она получила в ЦСКА.

«Конечно (горжусь званием капитана). Хотела бы и повыше еще! Нормальный такой генерал будет, я считаю! (смеется)» — сказала Ступак в интервью шоу РИА Новости «На два слова».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы, а воинское звание майора назвала «номинальным».

41-летняя спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В том же году была избрана в комиссию спортсменов МОК.

Источник: РИА
Юлия Ступак
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