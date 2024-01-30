Кубок мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет с 1 по 3 марта

Этап в Лахти (Финляндия) Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 1 по 3 марта. В программе соревнований: командный спринт классическим стилем, индивидуальная гонка, спринт свободным стилем. Публикуем расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание этапа в Лахти (Финляндия)

1 марта, пятница

Командный спринт классическим стилем, мужчины

Командный спринт классическим стилем, женщины

2 марта, суббота

Индивидуальная гонка классическим стилем, 20 км (К), мужчины

Индивидуальная гонка классическим стилем, 20 км (К), женщины

3 марта, воскресенье

Спринт свободным стилем, женщины

Спринт свободным стилем, мужчины

Гонки в прямом эфире будут доступны на телеканале «Матч! Арена» и «Евроспорт».

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