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Сегодня, 13:00

Кубок мира — этап в Лахти: расписание гонок и где смотреть трансляции

Кубок мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет с 1 по 3 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Этап в Лахти (Финляндия) Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 1 по 3 марта. В программе соревнований: командный спринт классическим стилем, индивидуальная гонка, спринт свободным стилем. Публикуем расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание этапа в Лахти (Финляндия)

1 марта, пятница

Командный спринт классическим стилем, мужчины

Командный спринт классическим стилем, женщины

2 марта, суббота

Индивидуальная гонка классическим стилем, 20 км (К), мужчины

Индивидуальная гонка классическим стилем, 20 км (К), женщины

3 марта, воскресенье

Спринт свободным стилем, женщины

Спринт свободным стилем, мужчины

Гонки в прямом эфире будут доступны на телеканале «Матч! Арена» и «Евроспорт».

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