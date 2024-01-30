Кубок мира — этап в Лахти: расписание гонок и где смотреть трансляции
Кубок мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет с 1 по 3 марта
Этап в Лахти (Финляндия) Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 1 по 3 марта. В программе соревнований: командный спринт классическим стилем, индивидуальная гонка, спринт свободным стилем. Публикуем расписание турнира. Время начала — московское.
Расписание этапа в Лахти (Финляндия)
1 марта, пятница
Командный спринт классическим стилем, мужчины
Командный спринт классическим стилем, женщины
2 марта, суббота
Индивидуальная гонка классическим стилем, 20 км (К), мужчины
Индивидуальная гонка классическим стилем, 20 км (К), женщины
3 марта, воскресенье
Спринт свободным стилем, женщины
Спринт свободным стилем, мужчины
Гонки в прямом эфире будут доступны на телеканале «Матч! Арена» и «Евроспорт».
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